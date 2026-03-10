ETV Bharat / entertainment

60 ಮನೆ, 100 ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ನೀರು, 2.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್: ನಾನಿಯ 'ಆಯಾ ಶೇರ್'ಗೆ ಬೃಹತ್ ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ!

ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್'​​ ಸಿನಿಮಾದ 'ಆಯಾ ಶೇರ್' ಸಾಂಗ್​​​​ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಲಮ್ ಸೆಟ್​ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.

Aaya sher look
'ಆಯಾ ಶೇರ್' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 10, 2026 at 4:03 PM IST

3 Min Read
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ 'ಆಯಾ ಶೇರ್' ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷದ ಹಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್​ ಆಗಿದೆ. ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಡು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ "ಸ್ಲಮ್ ಎಂಪೈರ್" ಸೆಟ್ ರಚಿಸಿದ್ದರು.

"ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್" ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್, ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ "ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್" ವರ್ಷದ ಹಿಟ್​​ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಆಯಾ ಶೇರ್" ಹಾಡು ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಜತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ. ಹಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಅದ್ಭುತ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ "ಹೀರೋ ಹೌಸ್" (ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಟ್) 60 ಅಡಿ ಅಗಲ, 45 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 25 ಅಡಿ ಆಳದ ಬೃಹತ್ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಡೈವ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು 30 ಅಡಿ ಅಗಲವಿತ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರತೀ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 15 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, ಅಗಲವನ್ನು 60 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ ರಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 25 ಕಾರ್ಮಿಕರು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಲುವ ರಚನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. 10 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು 5-7 ಜನರ ತಂಡವು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

2.5 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ "ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲೇಜ್ ಸೆಟ್" ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ರಚನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ 60 ನೈಜ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 50 ಕಾರ್ಮಿಕರು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು, 100 ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತುಂಬಲು 7 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 20 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೊಳವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ 120 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 50 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ "ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್" ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. 25 ಜನರ ತಂಡವು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಿಜವಾದ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ನೋಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಈ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೆಟ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್​​ ಅನ್ನು ಸರಾಗ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ನಾನಿ ನಟನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ದಸರಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕುರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

