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'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ‌ವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ': ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸಂದರ್ಶನ

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​​​.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Nagabhushana Interview
ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 12:06 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗಭೂಷಣ್‌ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್, ಟಗರು ಪಲ್ಯ, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ, ವಿದ್ಯಾಪತಿ, ಮದರ್ ಪ್ರಾಮೀಸ್ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸಿ‌ನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಹೇಗಿದೆ? ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್: ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿ‌ನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?

''ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ರಂಗಾಯಣದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಗತಂಡಗಳು ಇದ್ದವು. ನಾನು ಒಂದು ನಾಟಕ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಧನಂಜಯ್ ಕೂಡಾ ಇದ್ರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಹೀರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಷನ್​​ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಇಬಿ ಅಂತಾ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿ‌ ಕೆಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹ್ಯೂಮರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸಿ, ನಂತರ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು'' ಅಂತಾರೆ ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್.

ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ವರದಿಗಾರ​ ರವಿಕುಮಾರ್: ಮೊದಲು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?

''ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಬದ್ಮಾಷ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಯಿತು'' ಎಂದು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೇನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ?

''ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ‌. ನಾವು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವರದಿಗಾರ​ ರವಿಕುಮಾರ್: ನೀವು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ?

''ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿನಯವೇ ಸಕ್ಸಸ್​ಗೆ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ'' ಅಂತಾರೆ‌ ನಾಗಭೂಷಣ್.

Actor Nagabhushana
ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ (ETV Bharat)

ವರದಿಗಾರ​ ರವಿಕುಮಾರ್: ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್​ ರೋಲ್​ ಯಾವುದು?

''ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಖಳ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊ‌ಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನಲ್​ ರೋಲ್​ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಎಮೋಷನಲ್​​ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವರದಿಗಾರ​ ರವಿಕುಮಾರ್: ಯಾರೋ ಓರ್ವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

''ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ಗೆ ಬಜೆಟ್​ಗಿಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವರ ಮನೆ ಹಣವನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕನಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ‌ ನಾಗಭೂಷಣ್.

Actor Nagabhushana
ನಟರಾಕ್ಷಸ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯ ನಾಗಭೂಷಣ್ (ETV Bharat)

ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್: ಧನಂಜಯ್ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ?

''ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಧನಂಜಯ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳು. ಇದೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್​ ರೋಲ್​ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವರದಿಗಾರ​ ರವಿಕುಮಾರ್: ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ?

''ಈಗ ಲವ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ನುವ ಸಿ‌ನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಇದೆ. ನಂತರ ಆರ್ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಫಾದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಅದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್: ಧನಂಜಯ್ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ?

''ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕನಸು. ನೋಡೋಣ, ಆ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ವರದಿಗಾರ​ ರವಿಕುಮಾರ್: ನೀವು ಧನಂಜಯ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಂದಾದರು ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆಯಾ?

''ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ದಿನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧನಂಜಯ್ ಏಕೆ ನನಗೆ ಬೈದ ಅಂತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮನಸ್ತಾಪ ದೊಡ್ಡದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ'' ಅಂತಾರೆ‌ ನಾಗಭೂಷಣ್.

Actor Nagabhushana
ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ (ETV Bharat)

ವರದಿಗಾರ​ ರವಿಕುಮಾರ್: ಧನಂಜಯ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತವೆ?

''ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಧನಂಜಯ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅವನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏಕೆ ಅವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೋ?'' ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ಎಂದರು.

ವರದಿಗಾರ​ ರವಿಕುಮಾರ್: ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ! ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು?

ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ‌. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಬೇಸರದ ವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ‌ ಕನ್ನಡದವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ‌ವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ‌ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು.

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TAGGED:

ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸಂದರ್ಶನ
ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
NAGABHUSHAN INTERVIEW

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