ETV Bharat / entertainment

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಜೆರಾಕ್ಸ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ್: ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಯಾವಾಗ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ 'ಜೆರಾಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಇಂದು ತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Nagabhushan with Daali Dhananjay
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಜೆರಾಕ್ಸ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ 'ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ 'ಜೆರಾಕ್ಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಡ, 'ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣದ ಸತ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ! ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್​ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಝೀ5 ಹಾಗೂ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್​​ ಸರಣಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, 'ಬ್ಲಿಂಕ್' ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಗರು ಪಲ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ ಹಾಗೂ ಹನಿಮೂನ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರೀಗ ಗೆಳೆಯನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ನಾಗಭೂಷಣ್​​, ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ (Photo: ETV Bharat)

ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಮಂಡ್ಯ-ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಾಯಕ ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್​​ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಝೀ5 ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ''ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿತ್ತು. ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಈ 'ಜೆರಾಕ್ಸ್‌' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಝೀ5 ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಝೀ5 ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಝೀ5 ಈಗ 'ಜೆರಾಕ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಚಿತ್ರದ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೀತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ''ಆರ್​ಸಿಬಿ, 18 ವರ್ಷ, 6255 ದಿನಗಳ ನಂತರ... ಆರ್​ಸಿಬಿ, ಆರ್​ಸಿಬಿ, ಆರ್​ಸಿಬಿ!'' ಎಂದು ಶುರುವಾಗುವ 'Veni Vidi Vici' ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ನಟನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಜೆರಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ
ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ನಾಗಭೂಷಣ್
JERAX WEB SERIES TRAILER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.