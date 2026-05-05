'ನಾದಯೋಗಿ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​' ಪುಸ್ತಕ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ

'ನಾದಯೋಗಿ: ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾಳೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಮ್​​ ಕುಮಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ​ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Nadayogi: Dr.Rajkumar' Book
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ.ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)
ಡಾ.ರಾಜ್, ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಡಾ.ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಗಾಧ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವರು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಇದೀಗ ಅವರ ಗಾಯನದ ಕುರಿತಾದ 'ನಾದಯೋಗಿ: ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್​​ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದದ್ದು: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಗಾಧ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಯಾಮವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರ ನಡುವೆ ಸದಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್​ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ: ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣಾವ್ರು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. 'ನಾದಯೋಗಿ: ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಕೃತಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರಾಜ್ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರ: ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಅವರ ತಮ್ಮ ಎಸ್.ಪಿ.ವರದರಾಜು ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಕರಾಗಿ ಅವರು ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಲೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದವರೆಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿವೆ.

'ನಾದಯೋಗಿ: ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​' ಪುಸ್ತಕ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ (Photo: ETV Bharat)

ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ಯಾರು? ಲೇಖಕರಾದ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಚವಾಣ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚವಾಣ್ ಅವರು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸವಿತಾ ಜೋಶಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುರಾಜು ಎಂಬ ಸರಳ, ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. 'ನಾದಯೋಗಿ: ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್' ಪುಸ್ತಕವು ಈ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಳಜಗತ್ತನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಂಧ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ? ನಾಳೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ನಾದಯೋಗಿ: ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​' ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಜ್ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

