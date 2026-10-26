ಪಪ್ಪಿ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾರಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾ: 'ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯುಷ್ ಮಲ್ಲಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯುಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪ್ಪಟ ಜವಾರಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 4:53 PM IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ 'ಪಪ್ಪಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡದಿಂದ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯುಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪ್ಪಟ ಜವಾರಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಪ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ: ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಪ್ಪಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ಕಥೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಡುಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯುಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಒಂದು ವಠಾರದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಳವ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಚಿತ್ರತಂಡವು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೈಜತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ, ತಾವರಗೇರಾ ಸಮೀಪದ ಮೇನದಾಳ್ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 52 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜತೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪಪ್ಪಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಆದಿ, ದುರುಗಪ್ಪ, ರೇಣುಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಹನಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಜನಾ ಮೂಲೆ, ಸಾಹಿತಿ, ಅಂದಪ್ಪ ಸಂಕನೂರು, ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸಾಗಿವೆ.
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