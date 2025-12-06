ತಂದೆ-ಮಗನ, ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊತ್ತ 'ನಾನು ಕರುಣಾಕರ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜು
ಆರ್ಯನ್ ತೇಜಸ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ನಾನು ಕರುಣಾಕರ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎಂದೇ ಕಾಣುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಮ್ ನಟ ಆರ್ಯನ್ ತೇಜಸ್, ಸದ್ಯ 'ನಾನು ಕರುಣಾಕರ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಮೂಲತಃ ಹಾಸನದವರು. ರಂಗಭೂಮಿಯತ್ತ ಬಂದು ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಸಿಲ್ಲಿ-ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಂ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸನದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಕನಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ಬಿಡಬೇಕಲ್ವಾ?. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದವರು ಇದೀಗ 'ನಾನು ಕರುಣಾಕರ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರ. ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೂರಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರತಂಡದ, ಸುನೀಲ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸುರೇಶ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿ.ಬಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಾನು ಕರುಣಾಕರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆರ್ಯನ್ ತೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿ, ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕರಿಸುಬ್ಬು, ಎಂಕೆ ಮಠ, ಬಿ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಪೂರ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕರುಣಾಕರ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಹಾಗೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ತುಂಟ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.