ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಮನೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿರುವ ಗಣಪ!
ಖ್ಯಾತ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ಕೆತ್ತಿರುವ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ.
Published : October 16, 2025 at 7:39 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಗಳಾದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರಿಂದಲೇ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು, ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಯ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸುವ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಗಣಪ: ಮುಂಬೈನ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಮನೆಗಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿಯಳ್ಳ ಪೀಠ ಸೇರಿದಂತೆ 6.50 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ: ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಒಡಿಸ್ಸಾದಿಂದ ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಪೀಠ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅ.18 ರಂದು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅ.16ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು, "ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು, ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರ ಹೊಸಮನೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರೀರಿಲೀಸ್: ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ತೇಜ್
'ರಾಮಲಲ್ಲಾ' ಮೂರ್ತಿಯು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಬಾಲರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು.