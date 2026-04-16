'ಪಿಆರ್​​ಕೆ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ನಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ': 'ಜಿನುಗೋ ಮಳೆ'ಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ಜಿನುಗೋ ಮಳೆ' ಎಂಬ ಆಲ್ಬಂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.

'ಜಿನುಗೋ ಮಳೆ' ಸಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ (Photo: ETV Bharat)
Published : April 16, 2026 at 11:36 AM IST

ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಜಿನುಗೋ ಮಳೆ' ಎಂಬ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್: ನಾಯಕ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿಆರ್​​ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಈ ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ‌. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ: ನಂತರ ನಾಯಕಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಜಿನುಗೋ ಮಳೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್. ನಾನು ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಕಾಶ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅವಿನಾಶ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಗಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹರಸಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

'ಜಿನುಗೋ ಮಳೆ' ಆಲ್ಬಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ರಿವೀಲ್ (Photo: ETV Bharat)

'ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ': ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಕಾಶ್ ಮಾತ‌ನಾಡಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದಲೇ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಡು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಅರ್ಥವಿದೆ. ರೀಲ್ಸ್, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟ್ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿದೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶೃದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ನಂತರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವಿನಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ (ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಜಿನುಗೋ ಮಳೆ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್​ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ದೀಪ್ತಿ ಆಕಾಶ್ ಈ ಆಲ್ಬಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಆರ್​​ಕೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್​ ಸಾಂಗ್​ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಕಾಮೆಮಟ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಡು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ (Photo: ETV Bharat)

