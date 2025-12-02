ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ' ದೃಶ್ಯ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ

ಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಐ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರದ ದೈವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ranveer Singh apologize
ಕಾಂತಾರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ (IANS)
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56ನೇ ಇಂಟರ್​​​​ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಎಫ್​ಎಫ್​ಐ)ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​​ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ನಟ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ: ''ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ನಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾರದ್ದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Ranveer Singh Instagram story
ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Ranveer Singh Instagram)

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಟರ್​​​​ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀ ದೈವವನ್ನು ರಣ್​ವೀರ್​​​ ಸಿಂಗ್​ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಚಾಚಿ, ಕಿರುಚಾಟದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ನವೆಂಬರ್​ 28ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅತೀವ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​​​, ರಿಷಬ್​​ ಅವರನ್ನೂ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಃ ಸಿಂಗ್​ ಅವರೇ ಸ್ತ್ರೀ ದೈವದ ನಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಟ್ರೋಲ್​ಗೊಳಗಾದರು.

ಇನ್ನು, ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ರಿಷಬ್​ ಅವರತ್ತ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂತಾರ 3ರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ" ಎಂದು ಕೂಡಾ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ನವೆಂಬರ್​ 19ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್​ ಸಾವಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ​ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ''ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾಂತಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

