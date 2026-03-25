ಪ್ಯಾನ್ ಏಷಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್

ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್​ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ಯಾನ್ ಏಷಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Actor Rajavardhan
ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : March 25, 2026 at 11:35 AM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದೃಷ್ಠಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಟರು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಯಾರಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ 'ಪ್ಯಾನ್ ಏಷಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ' ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಏಷಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮ್ಯಾಸೀವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪುತ್ರ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಈವರೆಗೂ 4 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಏಷಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Actor Rajavardhan
ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್ (Photo: ETV Bharat)

ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ನೇರವೇರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರೋದು ವಿಶೇಷ.

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಕಾಂತಾರ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​​ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಫಿಲಂ ಮೇಕರ್​ಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧನೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Actor Rajavardhan
ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪಕ್ಕಾ ಹೀರೋ‌ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಿನಿಮೋತ್ಸಾಹಿ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡ ಸರಿ‌-ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಏಷಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ರಾಜವರ್ಧನ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ‌.

Actor Rajavardhan
ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್, ''ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಯಿಂದ ಗಜರಾಮನವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು‌ ಕ್ರಿಯೇಟೀವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ' ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾದೊಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಬೇಕು-ಬೇಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ‌. ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ. ಈವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಲಿಕೆಯೇ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಅಸಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು, ದಾರಿ, ಗುರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ನನಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಂಡ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Actor Rajavardhan
ನಟ ರಾಜವರ್ಧನ್ (Photo: ETV Bharat)

