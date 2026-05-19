ETV Bharat / entertainment

'ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ': ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್​

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ​ 'ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ' ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Amitabh Bachchan on Ramoji Film City
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್​ ಗುಣಗಾನ (IANS, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 8:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಿ.ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್​ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಳಿದ 'ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ' ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಭವ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್​ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್ ಬಿ, ''ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಾತಾವರಣವು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಧನ್ಯವಾದ

''ಕಥೆಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪರಂಪರೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಥಳ'' ಎಂದು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಏನಾಯಿತೆಂದು ಅಮ್ಮ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': 'ಒಂಟಿತನ'ದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಚಿತ್ ಯಾರು? 'ಮೈ ಬಾಯ್, ನಮ್ಮ ಮಗ, ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗ' - ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿ

TAGGED:

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ
ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್
ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಅಮಿತಾಭ್​​ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
AMITABH BACHCHAN ON RAMOJI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.