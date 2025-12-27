'ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್: ಸುದೀಪ್
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸುದೀಪ್
Published : December 27, 2025 at 5:07 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವಿಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ನಾಯಕ ನಟ ಸುದೀಪ್, ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತೀಕೆಯನ್, ತಮಿಳು ನಟ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ವಿತರಕ) ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆದುರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು, ಕೆಲ ಚಾನಲ್ಗಳ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡೆರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ಎಂದರು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಿತ್ತೊಗಿರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅವಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುದೀಪ್, ಮೊದಲ ದಿನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಪೈರಸಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಪೈರಸಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೈರಸಿ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನೋವು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.
