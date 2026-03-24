'ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ': ಧುರಂಧರ್ 2ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ತಲೈವಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡಾ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 10:11 AM IST
ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದವರ ಲಿಸ್ಟ್ಗೀಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದ ಓಟವನ್ನೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಆನೆಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
What a film … #Dhurandhar2 !!! Aditya Dhar 🫡 box office -ka baap !!! Many congratulations to Ranveer and the entire cast and crew. A must watch film for every indian. Jai hind 🇮🇳 @AdityaDharFilms @RanveerOfficial— Rajinikanth (@rajinikanth) March 23, 2026
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?: "ಎಂಥ ಚಿತ್ರ. ಧುರಂಧರ್2! ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾ ಬಾಪ್! ರಣ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ. ಜೈ ಹಿಂದ್" ಎಂದು ಜೈಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಅದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮನದುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Sir, we’ve all grown up measuring “entertainment” with just one benchmark, YOU. ❤️⁰Making us whistle, laugh, cry and feel larger than life for decades and still doing it with the same swag and grace, that’s pure magic.— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) March 23, 2026
So for you to call Dhurandhar 2 a “must watch” feels like…
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದಿತ್ಯ ಧರ್ ಧನ್ಯವಾದ: ''ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ 'ಮನರಂಜನೆ'ಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನೀವು. ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ನಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಸ್ವಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನೀವು ಧುರಂಧರ್ 2 ಅನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಷಣದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಕಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪದಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ''ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ!. ಎಂತಹ ರೈಡ್! ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು! ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ, ಸಂಗೀತ, ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆ'' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Thank you so much, Sir. 🙏⁰Hearing this from you truly means a lot, your work in Shiva has been a defining inspiration in my journey.— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) March 23, 2026
Grateful for your kind words and support for Dhurandhar. This only pushes us to dream bigger and tell bolder stories. ❤️🙏
ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಂತರ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.