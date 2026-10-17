ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಗಾನ' ಹಾಡುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ದೇವ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನ!
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ದೇವ ಅವರಿಂದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 4:51 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಗಾನ' ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ, 'ತೆನಿಸೈ ತೆಂದ್ರಲ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ದೇವ ಅವರಿಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಕೋಡಂಬಾಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೈಪಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ದೇವ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಸೂರ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಧನವೀಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1950ರ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಜನಿಸಿದ ದೇವ, 1986ರಲ್ಲಿ 'ಮಾಟುಕಾರ ಮನ್ನಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಅಣ್ಣಾಮಲೈ', 'ಅರುಣಾಚಲಂ' ಮತ್ತು 'ಬಾಷಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಕಲೈಮಾಮಣಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 1990ರ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ದೇವ ಅವರು, ಇಳಯರಾಜ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ, ಸ್ಥಳೀಯ 'ಗಾನ' ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದೇವ ಅವರು 'ಗಾನ' ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಹಲವು 'ಗಾನ' (Gana) ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ದೇವ, ಸ್ವತಃ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಾ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ, ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಮೀಸಯ ಮುರುಕ್ಕು 2'ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ದೇವ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಾವೇಕೆ 'ಗಾನ' ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ದೇವ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಯರಾಜ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ ಇತ್ತು. ತಾವು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಾಡು, ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.
"ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಗೊಂಡ 28ನೇ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದ 27 ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಇಳಯರಾಜ ಅವರಂತಹ ಮೇರು ಸಂಯೋಜಕರಿದ್ದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಾಡನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೂ, ಅದು ಒಂದೋ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡಿನಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಈ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ತಮಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವ ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಗಾನ' ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. "ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಬೇಕೆನಿಸಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಾನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಂದೆ" ಎಂದು ದೇವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ದೇವ, ಪ್ರಬಲ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಕಂಠಸಿರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲದೇ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.