47ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಡಿಎಸ್ಪಿ: 'ಯಲ್ಲಮ್ಮ' ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ 'ಯಲ್ಲಮ್ಮ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 10:51 AM IST
ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೀಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿರದೇ ಬಹು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗೋದು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರಾಗೋದು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶನ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಬರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕರೋರ್ವರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳಾದ 'ಡಿಎಸ್ಪಿ'ಯಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೋರ್ತಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಓರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರೀಗ 'ಯಲ್ಲಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾಯಕ ನಟನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
🙏🏻♥️🎵😊 https://t.co/Ye6gMsUAOw— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) August 2, 2026
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿರುವ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2, ಭಾನುವಾರದಂದು ತಮ್ಮ 47ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಯಲ್ಲಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಫಸ್ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಹಿಡಿದು, ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಶಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಯಲ್ಲಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಳಗಂ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ವೇಣು ಯೆಲ್ದಂಡಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಿಂದಲೇ ಕುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಕೇವಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಳಗಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ವೇಣು ಯೆಲ್ದಂಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
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ಚಿತ್ರದ ಘೋಷಣೆಯಿಂದಲೇ 'ಯಲ್ಲಮ್ಮ' ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
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