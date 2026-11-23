'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಸಂಗೀತದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು 12 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ 10-12 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 12:20 PM IST
ಯಶ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು, ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳ ಆಫರ್ಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 10-12 ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್, ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ತಾವು 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೆಹಮಾನ್, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಂಗೀತ ಅಂತಿಮ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು, ಹಲವು ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ಭಾಗಗಳಿಗೆ 12 ರಿಂದ 13 ಆವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ರಾವಣ ತಾಂಡವ'ಕ್ಕೆ 12-13 ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ತಾವು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು. "ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ನಾನು ಸುಮಾರು 10-12 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ನನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಜನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ನನ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.
Music has a beautiful way of bringing different worlds together. Collaborating with @HansZimmer on Ramayana has been a special creative journey, exploring new musical possibilities while staying true to the soul of this timeless epic. Grateful to be part of this journey, with so much more to explore and share with you all. #Ramayana #HansZimmer @WorldOfRamayana— A.R.Rahman (@arrahman) November 3, 2026
ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್: ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಝಿಮ್ಮರ್ ಅವರ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯು, ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮೀಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿರುವ 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ್ ದದ್ಲಾನಿ ಹಾಡಿರುವ 'ರಾವಣ ತಾಂಡವ'ದಂತಹ ಗೀತೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಝಿಮ್ಮರ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ 'ರಾಮ ಥೀಮ್' ಕೂಡಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಗೀತಗಳು ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ'ವು, ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಸೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,693.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,126.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|942.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|567.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
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