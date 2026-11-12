ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್ - ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್: ರಜಿನಿ, ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿ
ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಜಿನಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 10:05 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ-ಗಾಯಕ ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸಹ - ಮಾಲಕಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 11, ಬುಧವಾರದಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುಧ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಮೊದಲ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅನಿರುಧ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಕರ್ಷಕ ಕಸೂತಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಐವರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಾಯಕ, "ಮೈ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ಟೈಮ್... 11.11" ಎಂದು ಬರೆದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡಾ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮಖರು ಕೂಡಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನವ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು, "ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ: ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದವು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಅನಿರುಧ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತಾದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ಜೋಡಿಯು ಕೆಲವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಅನಿರುಧ್ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 'ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಡಿ' ಹಾಡು ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು 'ಜೈಲರ್', 'ವಿಕ್ರಮ್', 'ಲಿಯೋ', 'ಜವಾನ್' ಮತ್ತು 'ಜೈಲರ್ 2' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
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ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಭವ್ಯ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.