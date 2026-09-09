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ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿವಣ್ಣನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾನ್' ನಟರ‌ ಸಂಗಮ: ಫಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​ ರಿಲೀಸ್​​

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿವಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಹಾನ್' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೇವರಾಜ್, ರಮೇಶ್ ಭಟ್, ಅವಿನಾಶ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.

'Mahaan' Movie cast
'ಮಹಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ್ಟ್​ (Film Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 12:00 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಿನ್ನಾರಿಮುತ್ತ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಹಾನ್' ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಟಾಕ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತಾರಾಗಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ "ಮಹಾನ್" ನಟರಾದ ದೇವರಾಜ್, ರಮೇಶ್ ಭಟ್, ಅವಿನಾಶ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಆರು ಮಂದಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'Mahaan' Movie cast
'ಮಹಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ್ಟ್​ (Film Posters)

ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ನಟರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆಂದ್ರೆ, ಸ್ವತಃ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಿ.

ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Mahaan' Movie cast
'ಮಹಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ್ಟ್​ (Film Posters)

ದೇವರಾಜ್: ಇನ್​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಲೋಪವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿಗ, ಸಮರ್ಥ ನಟನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ - ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೀರೋ ದೇವರಾಜ್. ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವರೇ ಸರಿಸಾಟಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ಹಿಡಿತ ಈ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.

ರಂಗಾಯಣ ರಘು: ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಹಿರಿಯ ರೈತ ಮುಖಂಡನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪಾತ್ರವಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಅವರು ಸಲೀಸಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು.

'Mahaan' Movie cast
ರಂಗಾಯಣ ರಘು (Film Poster)

ರಮೇಶ್ ಭಟ್: ಅತ್ಯಾನುಭವಿ ನಟರಾದ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ: ಊರಿನ ಆಚರಣೆಗಳು, ದೈವಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಿನಾಶ್: ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಟರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಹಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿಸಿ ಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬಹು ತಾರಾಬಳಗದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್​​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೈತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ, ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ರಾಧಿಕಾ ನಾರಾಯಣ್, ಮಿತ್ರ, ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ವರ್ಷ ಬೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತನ 'ಮಹಾನ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್​​: ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು?

'Mahaan' Movie cast
'ಮಹಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ್ಟ್​ (Film Posters)

ಆಕಾಶ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುದೂರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ, ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗವಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಡಾ.ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೀತೆ ರಚನೆ, ಎಸ್.ವೈದಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಹುತಾರಾಗಣದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನ್ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರರ 'ಮಹಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು: ರಾಧಿಕಾ ನಾರಾಯಣ್, ಮಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್

TAGGED:

ಮಹಾನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ್ಟ್​
ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​
ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್
MAHAAN FILM CAST

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