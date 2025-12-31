'ದಾದಾ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ' ಹಾಡು ನನಗಿಷ್ಟ, ಬೇರೆಯವರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು ಸುದೀಪ್: ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂದರ್ಶನ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1', 'ಮಾರ್ಕ್'ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 31, 2025 at 12:51 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಾನಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್. ತಂದೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಅಜನೀಶ್, ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ?, ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್?, ಫೇವರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು?.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಹಾಗೂ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಅದ್ಭುತ. ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಫನ್ ಇತ್ತು. ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
''ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಮೇಡಂ ಬಾಬಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೇ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಂತಹ ಅನುಭವ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ ಪುಟ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಚೆಂದ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿಯೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: 2025ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿರುವ ಹಾಡುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ?
''ಮೊದಲು ದಾದಾ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ.. ಹಾಡಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಾಡು ಜನರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯೆಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?
''ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಂಜಾನೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 9.30ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು?
''ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್. 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಂತಾರ ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು, ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಾಗೆ ಸಂಗಿತ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಹಾಡು ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೇ ನಾನು ಪ್ರತೀ ಸಾಂಗ್ಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ, ಮಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?
''ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಂಗವ್ವ ನಿಂಗ್ವವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಹಾಡು. ನನಗೆ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಆಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳ ಪೈಕಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಹಾಡು ಯಾವುದು?
''ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಆ ಪೈಕಿ ದಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಸಿಂಗಾರ ಸೀರಿಯೇ, ಸದ್ಯ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಮದನ ಮನಮೋಹಿನಿ ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್. ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ದಾದಾ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಡು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ. ಏಕಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಈಗ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಾದಾ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ ಸಂದರ್ಭ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೊದಲು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಬೇಕಾ? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಹಾಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.''
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ?
ಜಾನಪದ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತಾ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ, ಹಾರರ್ ಕಥೆಯ ಮಂಗಳವಾರಂ ಚಿತ್ರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರ... ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರತಿಭೆ."
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗಿದು ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ?
''ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸತನದ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: