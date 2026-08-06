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'ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಲು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತು': ಸೊಂಟದ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆರೋಗ್ಯ, ದಿನಚರಿ ಹೀಗಿದೆ

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ಮೈಸಾ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

Multilingual actress Rashmika Mandanna
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 10:23 AM IST

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ಸೊಂಟದ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 3ರ ಸಂಜೆ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಪೋಸ್ಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿವೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸ್ವ - ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Rashmika Mandanna Instagram Story
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Rashmika Mandanna Instagram Story)

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ? "ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪಝಲ್ಸ್, ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ, ಹಾಗೂ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು!!" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಕೊನೆಗೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಾನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಲರಾಂಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತಾನಾಗೆ ಏಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ದಿನವೀಗ ಪಝಲ್ಸ್, ರೀಡಿಂಗ್, ವಿಭಿನ್ನ ಶೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸೇರಿವೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, "ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಈಗ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್​​ ವೇಕ್​ ಅಪ್​​, ಅಲರಾಂಗಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಊಟ ಸೇವಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ವತಃ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಂದಲೇ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಟಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಾವು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಮಷಿನ್​​ನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೈಸಾ, ರಣಬಾಲಿ, ಪುಷ್ಪ 3, ಅನಿಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮೈಸಾ' ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀರೊಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸೀನ್​ಗಳ ಬಳಿಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಶೂಟ್​ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಟಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ
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