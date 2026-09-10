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ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟನೆಯ 'ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ದಾಸ್

ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಬೀಸ್ಟ್​​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಪರ್ಣಾ ದಾಸ್, ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟನೆಯ 'ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Sarve Janah Sukhino Bhavantu' Look
'ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು' ಲುಕ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 11:14 AM IST

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ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು'. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸುನೀಲ್ ರುದ್ರ ಪ್ರಭಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಗಡಿ ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ದಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಖಳನಟನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ದಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Multilingual actress Aparna Das
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ದಾಸ್ (ETV Bharat)

ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದ ಪಾಲ್​​ಕ್ಕಾಡ್‌ನವರಾದ ಅಪರ್ಣ ದಾಸ್ ತಮಿಳಿನ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಬೀಸ್ಟ್, ದಾದಾ ಹಾಗೂ ವದಂದಿಯಂತಹ ತಮಿಳು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಪರ್ಣಾ ದಾಸ್, ಈ 'ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಅಪರ್ಣಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಗೆ "ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು" ಚಿತ್ರತಂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ನೋಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್​ ಆನ್​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಟಿಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್, ರಂಗನಾಯಕಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಎಸ್​ವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಸುನೀಲ್ ರುದ್ರಪ್ರಭ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದ್ದು, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Sarve Janah Sukhino Bhavantu' Look
'ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು' ಲುಕ್​ (ETV Bharat)

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ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಸಿದ್ಲಿಂಗು ಶ್ರೀಧರ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ, ಮನಮೋಹನ್ ರೈ ಹಾಗೂ ದಶಾವರ ಚಂದ್ರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಟ್ಟು 55 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ನಡೆಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಫೈನಲ್​ ಔಟ್​​ಪುಟ್​ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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'Sarve Janah Sukhino Bhavantu' Look
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ದಾಸ್ (ETV Bharat)

TAGGED:

ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು
ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್
ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್
MANORANJAN RAVICHANDRAN
APARNA DAS KANNADA FILM

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