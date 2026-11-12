ಖಾಕಿ ಖದರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್, ರವಿಶಂಕರ್, ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ: ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ?
ಕ್ರೈಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 4:03 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಈಗ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 'ದಂತಕಥೆ' ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ದಂತಕಥೆ – ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ! ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ! ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. 'ದಂತಕಥೆ' ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ! ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ! ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೂವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಓರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವರು, 'ವಾವ್, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್!' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಆಮಂತ್ರಣ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದಂತಕಥೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಶಶಿ ಕುಮಾರ್, ಯಶಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಕಿ ಖದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ನೋಟಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಕ್ರೈಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡವು ತಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ.
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ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೈಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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ವಚನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಳ್ಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಜನರತ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.