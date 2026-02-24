ETV Bharat / entertainment

ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ 3 ಹಂತದ ಭದ್ರತೆ

ಈಗಾಗಲೇ ವಧು - ವರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಉದಯಪುರ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹು ಹಂತದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 24, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಉದಯಪುರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಉದಯಪುರದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 3 ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉದಯಪುರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದಲೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಜೋಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಇದೇ 26ಕ್ಕೆ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೃಢೀಕರಣ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದ್ದು, ಮದುವೆ ದಿನದ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಂತೆಯೇ, ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಉದಯಪುರದ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬೀಫ್​ ಫ್ರೈ ನಿಜವಾದ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ': ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್​ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಾಖ್ಯ​ ಕಿಡಿ

'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್​​'ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ ಭಾನುವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ, "ಅವರ್​ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲವ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಚೂಸ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು 'ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ - 'ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ'. ನಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​​​ನಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಸುದೇವ್​ ನಾಯರ್: ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯಶ್

