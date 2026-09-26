'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ನಾಟಕದ ದಾಖಲೆಯ 900ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ
Intro:Body:ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಿ ಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
Published : September 26, 2026 at 10:47 PM IST
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪೋಷಕ ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅಭಿನಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ನಾಟಕವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 900 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕದ 900ನೇ ಶೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ನಾಟಕದ 900ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು 'ಲಂಚಾವತಾರ' ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ನಾಟಕ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಈಶ್ವರನ ಕೊಡುಗೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಾ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಯಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆದೆವು. ಕಾಡಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆ ಬಿದಿರು, ಅದಕ್ಕೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿದಿರನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಟಾಯುಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಿದಿರು ಕೊಳಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಶಕ್ತಿ ಏನೇನು? ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಮೇಕೆ ಚರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಅದೆರಡೂ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ತಬಲಾನೂ ಆಯ್ತು, ಡಮ್ಮೀನೂ ಆಯ್ತು. ಶಕ್ತಿ, ಶಬ್ದ, ಇಚ್ಛೆ ಬಂತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಆ ಡಮ್ಮಿ, ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಈ ಡಮ್ಮಿ, ತಬಲಾ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನಗನಗುತ್ತಾ 900ನೇ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರು ಅವರೇ 900 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೂ, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಸೆ. ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಲೆ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಈ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿರನೇ, ಸಾವಿರದ ಒಂದನೇ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾರೈಸಿದರು.
ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾಲ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 73 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 93 ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ನಟಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 93ನೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು 530ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ನಾನು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಚಂದ್ರು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’ ನಾಟಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ತಪ್ಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಾದರೆ ‘ಕಟ್’ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಾನು 1983ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾದೆ. ಚಂದ್ರು ಅವರು 1985ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಚಂದ್ರು ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಿ 1,000 ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬಂದ ಅಧಿಪತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ