ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ದಿ.ನಟ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ: ಹೀರೋ ಯಾರು?
'ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 9:55 AM IST
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟ. ದಿವಂಗತ ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಜೀವಂತ. ಇದೀಗ ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಐದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್: 12-13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೈ.ಎನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ. ಅಂದರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನ್ ದೇಶ್ಪ್ರಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿರಲಿದೆ.
ಐವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ: ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್, ವಿ ಮನೋಹರ್, ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಮತ್ತು ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಐವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು: ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ನರಸಿಂಹ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಕಡೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೊರಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
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ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಮೊದಲ ಆಮಂತ್ರಣ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
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