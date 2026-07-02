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ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಓ ಬೆಳಕೆ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಬರೆದಿರುವ ಓ ಬೆಳಕೆ ಹಾಡು ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಡನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'Mother Promise' Film Team with Siddaganga Math
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 2:17 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 2:25 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಅಂತಹ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್​, ಹಾಡುಗಳು, ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ತಂಡ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ, ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಡಾಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಓ ಬೆಳಕೆ ಹಾಡು ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಡನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವೂ ಸೇರಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಠದ ಅಂಗಳ, ಶಾಲೆ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Mother Promise' Film Team with Siddaganga Math
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಸದಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಹಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಗಾನಪ್ರಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Mother Promise' Film Team with Siddaganga Math
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮದೇ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಏಪ್ರಿಲ್​ 10ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ, 18 ವರ್ಷ, 6255 ದಿನಗಳ ನಂತರ... ಆರ್​ಸಿಬಿ, ಆರ್​ಸಿಬಿ, ಆರ್​ಸಿಬಿ! ಎಂದು ಶುರುವಾದ 'Veni Vidi Vici' ಹಾಡು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಆರ್​ಸಿಬಿ​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೇ 10ರ ಮದರ್ಸ್ ಡೇಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಓ ಬೆಳಕೆ ಹಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

'Mother Promise' Film Team with Siddaganga Math
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್. ಈ ಟೈಟಲ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಮೋಷನಲ್‌, ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ಣ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆ ನಾಗಭೂಷಣ್‌, ವಿನಯಪ್ರಸಾದ್‌, ಗೀತಾ, ಗುರುದತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗೆಳೆಯ ಹರ್ಷ ಮುರುಂಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ಡೇರ್‌ ಡೆವಿಲ್‌ ಮುಸ್ತಾಫ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್‌ ರಾಯ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ನವನೀತ್‌ ಶ್ಯಾಮ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಮೋಷನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ಇದೇ ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

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Last Updated : July 2, 2026 at 2:25 PM IST

TAGGED:

ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠ
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ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
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