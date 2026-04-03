'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್'; ಡಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್, ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 3:41 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್'. ಈ ಹಿಂದೆ ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೂ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಾಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಗೆಳೆಯ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗುರು! ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಂ ಇಂದ ಶುರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ವಿದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಒದಗಿಸಿ ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ತಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ನ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಜೆರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 18, ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಟೈಟಲ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಊಹೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ.
ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್, ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಬರೆದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನಂಜಯ್ ಆಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಗುರುದತ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್, ಗೀತಾ ಕೂಡಾ ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಾರಾಗಣ ಬ್ಯಾಕ್ಪೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಾರಾಗಣ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಕೂಡಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 'ಪೀಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.