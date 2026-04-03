'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್'; ಡಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​, ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ

ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ.

'Mother Promise: Father of All Promises' movie announce
'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 3, 2026 at 3:41 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್'. ಈ ಹಿಂದೆ ಟೈಟಲ್​ ಗೆಸ್​ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​' ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೈಟಲ್​ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್​​​ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೂ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಾಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಗೆಳೆಯ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಬಿಗ್​ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗುರು! ಟೈಟಲ್​ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಂ ಇಂದ ಶುರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ವಿದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್​ ಒದಗಿಸಿ ಟೈಟಲ್​​ ಗೆಸ್​ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ತಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಕ್​ ಪೋಸ್​ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್​ನ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಜೆರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 18, ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್​ನ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​' ಟೈಟಲ್​ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಊಹೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ': ಯಶ್​ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುಪರಾಕ್

ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್​ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾನ್​ ಯೂನಿವರ್ಸ್​ ಎಮೋಷನ್​, ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಬರೆದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನಂಜಯ್​ ಆಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗಭೂಷಣ್​, ಗುರುದತ್​​, ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್, ಗೀತಾ ಕೂಡಾ ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆ ಕಥೆ 6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್​ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು': ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್

ಈ ಮೊದಲು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ತಾರಾಗಣ ಬ್ಯಾಕ್​ಪೋಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ತಾರಾಗಣ ರಿವೀಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಕೂಡಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 'ಪೀಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್​ಕಮಿಂಗ್'​ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

