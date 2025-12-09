ETV Bharat / entertainment

ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾಯಕ ನಟ ದಿನೇಶ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Soori Anna' Film Team
'ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
Published : December 9, 2025 at 9:53 AM IST

ಈ ಹಿಂದೆ 'ಮಾರಿಗುಡ್ಡದ ಗಡ್ಡಧಾರಿಗಳು' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಲಗ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ (ದಿನೇಶ್) ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರೂ ಕೂಡಾ 'ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ'. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡೊಂದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನೀ ನನ್ನ ದೇವತೆ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಲು ಅವರ ಲಹರಿ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ (ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ) ನಾಯಕಿ ಸಂಭ್ರಮಶ್ರೀ, ಪ್ರಸಾದ್, ಜಾಕ್ ಜಾಲಿ, ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬೇಬಿ ಮರೀಷಾ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ, ಪ್ರಸಾದ್ (ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್) ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿನೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಣಾ, ದೇವ್ರು, ದ್ರೋಣ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ-3, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ 'ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್, ಮಾದಪ್ಪ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಲವ್​​ ಸಾಂಗ್​ 'ನೀ ನನ್ನ ದೇವತೆ'ಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'Soori Anna' Film Team
'ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ' ಪ್ರಮೋಶನ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಸಿಮಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್​ಗಳು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್​ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'Soori Anna' Film Team
'ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)

ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆತ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 5 ನಿಮಿಷದ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಡುಕಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾಯಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'Soori Anna' Film Team
'ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Photo: ETV Bharat)

ಲಹರಿ ವೇಲು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಂ.ಇಂದ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

'Soori Anna' Film Team
'ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ' ಕಲಾವಿದರು (Photo: ETV Bharat)

ನಟ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಗ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನಾಯಕಿ ಸಂಭ್ರಮಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಜಾಕ್ ಜಾಲಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಎಡಿಟರ್ ವಿಶ್ವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು‌. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.

ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ
ಸಲಗ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ ದಿನೇಶ್
