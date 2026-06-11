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ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಗ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

File photo of Jacqueline Fernandez
ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 5:09 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಎಸ್.ಚಂದೂರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದೆದುರು ಈ ವಿಷಯ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೀಠವು ನಟಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇಡಿ)ಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತು.

ನ್ಯಾ.ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಇದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಾವು ಆಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾ.ಮಿಶ್ರಾ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇ 30ರಂದು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರ 15 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ 20 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ MCOCA ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

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ಇನ್ನು, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇ.ಡಿ ತನ್ನ ಪೂರಕ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರ ಪಿಂಕಿ ಇರಾನಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇ.ಡಿ ಆರೋಪ.

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TAGGED:

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೇಸ್
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
JACQUELINE FERNANDEZ CASE UPDATES

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