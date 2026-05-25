ETV Bharat / entertainment

ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'

ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ತೆರೆಕಂಡ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 141.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20,847 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

Drishyam 3 Box Office Collection Day 4
ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 25, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮೋಹನ್​​ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರದ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ 2026ರ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 141.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 78 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 63.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 54.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ದೃಶ್ಯಂ 3 ಈವರೆಗೆ 20,847 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. 4ನೇ ದಿನ, ಭಾನುವಾರ 5,270 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ 16.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್​​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 13.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​​ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹಲ್​​ಲಾಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಮೇ 21ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮೊದಲೆರಡು ದಿನ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿತು. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟ್ಟಿ ಓರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಇದನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿ ಪೆರುಂಬವೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್​​ಲಾಲ್​​ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಾಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಸಿದ್ದಿಕ್, ಮುರಳಿ ಗೋಪಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇರ್ಷಾದ್ ಅಲಿ, ಶಾಂತಿ ಮಾಯಾದೇವಿ, ವೀಣಾ ನಂದಕುಮಾರ್, ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮುರಳಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್‌ 2'ರ 'ತುಜ್ಕೋ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​: ರಶ್ಮಿಕಾ, ಶಾಹಿದ್​ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ದೃಶ್ಯಂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಮಲಯಾಳಂನ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಚೈನೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಲಯಾಳಂನ ದೃಶ್ಯಂ 2, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ': ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಟೀಕಿಸುವವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ಕಂಗನಾ

ಮಲಯಾಳಂ ದೃಶ್ಯಂನ ಮೂರೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್​​ಲಾಲ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್​ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಜಯ್​ ದೇವ್​ಗನ್ ನಟನೆಯ ಹಿಂದಿ ದೃಶ್ಯಂ 3ರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡಾ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ದೃಶ್ಯಂ 3
ದೃಶ್ಯಂ 3 ವಿಮರ್ಷೆ
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
DRISHYAM 3 COLLECTION RECORDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.