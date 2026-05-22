ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ!; ಮೊದಲ ದಿನವೇ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಮೀಪಿಸಿದ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'

ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 12:21 PM IST

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐಕಾನಿಕ್ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಮೇ 21, ಗುರುವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಿತು. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಮಲಯಾಳಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್​​ಲಾಲ್ ಮೇ 21ರಂದು ತಮ್ಮ 66 ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬಳಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗೇ ಇತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳವರೆಗೆ, 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ತನ್ನ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ 'ಜಾರ್ಜ್‌ಕುಟ್ಟಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಮುರಳಿ ಗೋಪಿ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಶರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.

'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಈವರೆಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್​​ಲಾಲ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ 'ಎಲ್​2: ಎಂಪುರಾನ್​' (67.50) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.

ಕೇರಳವೊಂದರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 48 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಎಂದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬೃಹತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದೃಶ್ಯಂ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲ ಭಾಗ (ಮಲಯಾಳಂ) ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಚೈನೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೃಶ್ಯಂ 2, 2021ರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗವೂ ಬಹಳ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

