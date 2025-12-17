ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಜಿತ್
ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಮಗ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವೃಷಭ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 5:26 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ - ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ವೃಷಭ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್, ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಮತ್ತು ನಯನ್ ಸಾರಿಕಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವರುಣ್ ಮಾಥುರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್.ವ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ವೃಷಭ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಧಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಜ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವೃಷಭನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಭಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಹೈ- ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ, ನಯನ್ ಸಾರಿಕಾ, ಅಜಯ್, ಗರುಡ ರಾಮ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಆರ್.ಕಪೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವೃಷಭ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಇದು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞ. ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಬದ್ಧತೆಯ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಥೆ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಧಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಪ್ರಬಲ ಸಾಹಸಗಾಥೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕನಸು. ಅವರು ಕಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿನಮ್ರ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತು ನಯನ್ ಸಾರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಉದಯವನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಇಡೀ ತಂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ವೃಷಭವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃಷಭ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್, ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್, ಸಿ.ಕೆ. ಪದ್ಮ ಕುಮಾರ್, ವರುಣ್ ಮಾಥುರ್, ಸೌರಭ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ್, ಪ್ರವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಶಾಲ್ ಗುರ್ನಾನಿ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಪರೇಖ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೃಷಭ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
