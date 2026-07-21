ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಬಂದ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ಮಿಥ್ಯ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್: ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
'ಮಿಥ್ಯ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ, ಪೋಷಕ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 3:47 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧಾರಣ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ 'ಮಿಥ್ಯ' ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್. ಹೌದು, ಇವರ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು, 'ಮಿಥ್ಯ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಒಲಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಹುಟ್ಟು, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು!"
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್, "ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಆಸೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ 'ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ?' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಅಂದಾಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಚಿತ್ರದ ಎಳೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅವರು, "2021ರ ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಘಟನೆಯಾದ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ 4 ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿತ್ತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡಿತು. ಸಾವಿನ ನೋವು, ಅಗಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗದ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ 'ಮಿಥ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಪಯಣ
ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್, "ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನನಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಟ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನನ್ನಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಕರ್ತರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ತಂದು, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, 'ಮಿಥ್ಯ' ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಂದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫೋಕಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. "ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಕತ್ತಲ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಮಿಥ್ಯ'ವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಂವಃ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲನಟ ಆತಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು, ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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