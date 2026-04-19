ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿಗೆ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟ, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ
ಕಾರವಾರದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 19, 2026 at 5:43 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 61ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರಾದರು.
ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕಳಿಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಕೆಐಐಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು ಇತರ ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜನಂದಿನಿ ಪವಾರ್ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಅವರು ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 30 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಂದರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ: ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜೇತೆ ನಿಕಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸಾಧ್ವಿಗೆ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೋವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು 2027ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿನಾಲೆಯನ್ನು ಮನೀಸ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಜೇನ್ ಡಯಾಸ್ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಧ್ವಿ: ಹಲವು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಫಿದಾ ಆದರು. ಬೆಳ್ಳಿ -ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಾಧ್ವಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೈದರು.
ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜನಂದಿನಿ ಪವಾರ್ ಅವರು ಬ್ಲಶ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಅವರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದರು.
'ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಲ': ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಅವರು, ಈ ಕ್ಷಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತಿವಾಸ್ತವಿಕ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯುವ ಸೌಂದರ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು, "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾಧ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು: ಗೋವಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಹೌದು. ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಾಧಕಿ. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಲ್ಲರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಜೇನು ಸಾಕಾಣೆ, ಮಡಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಾದ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು, ಹಲವು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒದಗಿಸುವುದು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
