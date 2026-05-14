ಧುರಂಧರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಎಂದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'Mera Lyari' ಮಾರಿದ್ದು ಕೇವಲ 22 ಟಿಕೆಟ್ಸ್: ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಔಟ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 22 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳಪೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 5:25 PM IST
ಭಾರತದ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶದ "ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ" ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಿನಿಮಾ 'Mera Lyari' (ಮೇರಾ ಲ್ಯಾರಿ/ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಬು ಅಲೀಹಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ ಚಿತ್ರವು ಮೇ 8ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕರಾಚಿಯ ಲಿಯಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯುವತಿಯರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಓಮರ್, ದನಾನೀರ್ ಮೊಬೀನ್, ಸಮಿಯಾ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿನೆಟ್ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೇಷಾ ಒಮರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಲಿಯಾರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ವಿಕಲಚೇತನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತುದಾರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು 22 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉತ್ತರ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಧುರಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಕರಾಚಿಯ ಲಿಯಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಿಂಸೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರಾಚಿಯ ಮೃದು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಲಿಯಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವ ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಮನ್ ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚಾರ" ಎಂದು ಕರೆದ ಸಚಿವರು, ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ "ಲಿಯಾರಿಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವು ಎಂದಿಗೂ ಧುರಂಧರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ, ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ "ಸಣ್ಣ, ಸುಂದರ ಕಥೆ"ಯಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. ಆದರೆ ಧುರಂಧರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇರಾ ಲಿಯಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ.