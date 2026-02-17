ETV Bharat / entertainment

ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ: ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್

ಶೋಲ್ಡರ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Megastar Chiranjeevi
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಮ್​ ಸ್ಲಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟನೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಮ್​ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ: ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆರ್ಮ್​ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಟ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ: "ಆರ್ಮ್​ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿತ್ತು (shoulder keyhole surgery). ನಾನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ದಿನಚರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟನ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾರೈಕೆ: ಸ್ಮೂತ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್​ ಟ್ರೀಟ್​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ, ನಟನ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಷ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಸಹೋದರ, ನಟ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆರ್ಮ್​ ಸ್ಲಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ತಮ್ಮ ಮಗ - ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಅವರ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ಶಿವ ರಾಮ್ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಎಂದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

"ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸುಂದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿವ ರಾಮ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡ ನಟ ಹೆಸರುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು: ಅರ್ಥ, ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಮಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲ ಮಗಳು 'ಕ್ಲಿಂ ಕಾರ ಕೊನಿಡೇಲಾ' ತಂದೆ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ​ಚರಣ್​ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ದಂಪತಿ ಮದುವೆಯಾದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2023ರ ಜೂನ್​ 20ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 31ರಂದು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ; ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮನ ಶಂಕರವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ.

