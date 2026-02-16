ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ; ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ
2025ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ನಯನಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 1:08 PM IST
ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರ, ನಟ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದೀಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಿರಿಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಿರಿಶ್ ಜೊತೆ ಪೋಷಕರಾದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಅಲ್ಲು ಇದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ, "ತೆಲುಗು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಗಾರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸುರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ಅವರ ಪಸುಪು ಸಮಾರಂಭವನ್ನೂ ಸಹ ಆಚರಿಸಿತು. ಈ ಹಳ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕೂಡಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿರಿಶ್, "ನಮ್ಮ ಪಸುಪು ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲು ನಿವಾಸವನ್ನು ಹಳದಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
2013ರಲ್ಲಿ 'ಗೌರವಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್, ಕೊತ್ತ ಜನ್ತ, ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು, ಒಕ್ಕ ಕ್ಷಣಂ, ಎಬಿಸಿಡಿ, ಉರ್ವಶಿವೋ ರಾಕ್ಷಸಿವೋ, ಬಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ನಯನಿಕಾ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಿರಿಶ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿ, ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.