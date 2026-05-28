'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ': ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ತೆಲುಗು ದಂತಕಥೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 103ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 28, 2026 at 3:55 PM IST
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ 103ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತೆಲುಗು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅವರದ್ದು ಅಮರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ವಿಂಟೇಜ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ, ದಿವಂಗತ ಐಕಾನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರು.
ఎన్ని తరాలు మారినా ఆ తారక రాముని ప్రభావం చరిత్రలో ఎప్పటికీ చెరిగిపోదు.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 28, 2026
తెరపై అనేక పాత్రలను సజీవంగా ఆవిష్కరించిన మహానటుడిగా…
ప్రజాజీవితంలో తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా… అందరి హృదయాల్లో శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించిన శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు చిరస్మరణీయులు.
ఇటీవల… pic.twitter.com/eEs48pdVhK
ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, "ಎಷ್ಟೇ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಆ ಮಹಾನ್ ತಾರೆ ರಾಮು ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ದಂತಕಥೆಯ ನಟನಾಗಿ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಜನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ. ಶ್ರೀ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಗೌರವದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ..." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೂ ಕೂಡಾ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೊಮ್ಮಗ, ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Tributes to the great NTR Garu on his birth anniversary. He is fondly remembered for his commitment towards public welfare and governance which ensured dignity for the poor and marginalised. His contributions to cinema continue to captivate generations. His life and ideals remain…— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಹಾನ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳು ಅಪಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1923ರ ಮೇ 28ರಂದು ಜನಿಸಿದ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮ ರಾವ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (ಟಿಡಿಪಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, "ತೋಡು ದೊಂಗಲು" (1954), "ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣಂ" (1960) ಮತ್ತು "ವರಕಟ್ನಂ" (1970) ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.