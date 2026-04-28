ಯಶ್, ವಿಜಯ್ ಬಳಿಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್: 'ಮೆಗಾ 158' ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮೆಗಾ 158' ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒದಗಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 1:57 PM IST
ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಜನ ನಾಯಗನ್, ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಲ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಈಗ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. 'ಮೆಗಾ 158' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಹಿಮ್ಮುಖದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ''ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮೆಗಾ 158ಗಾಗಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
THE SCREEN IS SET FOR ANOTHER CELEBRATION 💥💥💥— KVN Productions (@KvnProductions) April 28, 2026
Megastar @KChiruTweets wraps the look test for #Mega158 ❤️🔥#ChiruBobby2 muhurtham & shoot updates soon ✨@dirbobby @KvnProductions @LohithNK01 pic.twitter.com/dUuMGuphAj
'ಮೆಗಾ 158' ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ವಾಲ್ಟೇರ್ ವೀರಯ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಮತ್ತು ಚಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಜನ ನಾಯಗನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು .ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರವಿದು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 157ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದೀಗ 158ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಜೂನ್ 4ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಹಲವು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ತಾರಾಗಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.