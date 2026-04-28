ಯಶ್, ವಿಜಯ್​ ಬಳಿಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್​​: 'ಮೆಗಾ 158' ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್

ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮೆಗಾ 158' ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒದಗಿಸಿದೆ.

Chiranjeevi wraps the look test for Mega158
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಚಿರಂಜೀವಿ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 1:57 PM IST

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​, ಜನ ನಾಯಗನ್​​, ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಲ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​ ಈಗ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. 'ಮೆಗಾ 158' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಡೀಟೆಲ್ಸ್​​ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲುಕ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸಂದರ್ಭದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಹಿಮ್ಮುಖದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ''ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮೆಗಾ 158ಗಾಗಿ ಲುಕ್​ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೆಗಾ 158' ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ವಾಲ್ಟೇರ್ ವೀರಯ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಮತ್ತು ಚಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಜನ ನಾಯಗನ್​ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು .ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರವಿದು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 157ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​. ಇದೀಗ 158ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಜೂನ್​​​ 4ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಹಲವು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್​ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ತಾರಾಗಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

