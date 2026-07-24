'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ಶೋ ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ: ಶೀಘ್ರವೇ 18ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮರಳಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಕೆಬಿಸಿ ಸೀಸನ್ 18ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 4:38 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿರುವ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ"ಯ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ "ಇಸ್ ಬಾರ್... ಸೋಚ್ನಾ ಪಡೇಗಾ" ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಐಕಾನಿಕ್ ಕ್ವಿಝ್ ಶೋ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಸುಂದರ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಗಾಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾ, ಮೊದಲ ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
"ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಕೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಬಾರಿ... ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಎಂಬುದು ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಿಲಿಯನೇರ್? ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೈಫ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಗದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
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ಇನ್ನೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಗ್ ಬಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. " ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ.. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್.. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದು.. ಈ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ.... ನೀವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಸೋಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತದೆ.. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತ...." ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಹರಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ವತಃ ನಟನೇ ತಾವು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೋಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
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ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.