'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ...': ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ'ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 1:07 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ"ಯ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಬಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದೀಪಕ್ ಓರ್ವ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ (ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ). ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಹಿರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಬಚ್ಚನ್, ತಾವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ನಾವೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು 'ನನ್ನ ಕೋಣೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ. ಮನೆಯ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಕೋಣೆಗಳು 'ಮೇಡಂ' (ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್) ಅವರ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಊಟದ ಕೋಣೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಣೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಬಹುತೇಕ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ವರ್ಲಿ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ 'ಜಂಜೀರ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1973ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಮದುವೆಯು ಜಯಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
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ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಯಾ ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು 1976ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
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ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ 84ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.