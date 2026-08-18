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ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೈಟ್​​ಗೆ ಅವಮಾನ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಮೇರುನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Megastar Amitabh Bachchan
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 1:50 PM IST

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ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಎಪಿಸೋಡ್​ನಲ್ಲಿ 2026ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್, ಝಂಡು ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟ, ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ನಟನಾಗಲು ತಾನು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ, ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ನಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

Megastar Amitabh Bachchan
ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (IANS)

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಮಿತಾ ಅವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು, ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರರು ಗದರಿಸುವಂತೆ, ನಟರು ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಿ ನಕ್ಕರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ, 'ನಿನಗೆ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದೀಯ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಬಚ್ಚನ್​ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೂ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೂ ಟೀಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು "ಸರಿ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಡೈಲಾಗ್​ ಹೇಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, "ಡೈಲಾಗ್​ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ಇದು" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಅದಂತೆ, ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಯಂಗ್​ ಡೇಸ್​​ನ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ, ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಾರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೆಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಾನು ತಲುಪಿದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನನಗೆ, 'ಗೆಟ್​ ಔಟ್​ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೊರಡಲು ಸೂಚಿದರು ಎಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್, ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾಯ್ಸ್​ ಓವರ್ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಸಾಥ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಝಂಜೀರ್​ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್' ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ತರುವಾಯ ಅವರು ದೀವಾರ್, ಶೋಲೆ, ಡಾನ್, ಮುಖದ್ದರ್ ಕಾ ಸಿಕಂದರ್, ತ್ರಿಶೂಲ್, ಕಾಲಾ ಪತ್ತರ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

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ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬಚ್ಚನ್ ವಿವಿಧ ಜಾನರ್​​ ಮತ್ತು ಜನರೇಶನ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್, ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪಾ, ಪಿಕು, ಪಿಂಕ್, 102 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಮತ್ತು ಜುಂಡ್‌ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​​ ಎತ್ತರ
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