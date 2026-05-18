ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ನ ಭರ್ಜರಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿಎನ್' ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮೆಗಾ 158' ಚಿತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇದೇ ಮೇ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 10:29 AM IST
ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್', ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್', ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿಎನ್' ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. 'ಮೆಗಾ 158' ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 158ನೇ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ತಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
Every day is another opportunity to push beyond limits…— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 17, 2026
Charged up and excited for another memorable journey with my dear @dirbobby for #Mega158 🤗
Opening Ceremony on May 21st ✨#ChiruBobby2 @KvnProductions pic.twitter.com/tTuu8YyA9d
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ 52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಂಬಲ್ಸ್, ಬಾರ್ಬೆಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟನ ತಯಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ, "ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಮೆಗಾ 158 ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೇ 21ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
THE SCREEN IS SET FOR ANOTHER CELEBRATION 💥💥💥— KVN Productions (@KvnProductions) April 28, 2026
Megastar @KChiruTweets wraps the look test for #Mega158 ❤️🔥#ChiruBobby2 muhurtham & shoot updates soon ✨@dirbobby @KvnProductions @LohithNK01 pic.twitter.com/dUuMGuphAj
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ''ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮೆಗಾ 158ಗಾಗಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'ಮೆಗಾ158' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ 'ವಾಲ್ಟೇರ್ ವೀರಯ್ಯ' ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್ ಕೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. "ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಬ್ಲಡಿ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು.
ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ, "ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆವಿಎನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ವಾಲ್ಟೇರ್ ವೀರಯ್ಯ' 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ತ್ರೇಸಾ, ಬಾಬಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಮೆಗಾ 158' ಮೇಲಿದೆ.