'ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ' ಎಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲ್ ಏನಂದ್ರು?
ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರುವ ನನ್ನಲ್ಲೀಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ರಜನಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 11:30 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭ, ''ನಾನು ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಎಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಕಲಮ್ ಹಾಸನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವುದು ತಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ'' ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ''ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ತಮಗೆ ಅಸೂಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ'' ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ವರದಿಗಾರರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ''ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೇವಲ ನಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಾವು. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಳೆದ ದಿನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಂದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಭೇಟಿಯು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅವರ ಸೋಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ''.
"ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯ್ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಬಹುಶಃ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತೇನೋ (ನಗು). ಆದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಬಹುಶಃ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತೇನೋ' ಎಂದು ರಜನಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
- ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.
- ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪೈರಸಿ ವಿರೋಧಿ ತಂಡದ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 8 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
