ETV Bharat / entertainment

'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯಷ್ಟೇ': ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಸಂದರ್ಶನ

ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 7 ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Mayuri Kyatari Interview
ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 19, 2026 at 12:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.

ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ. 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕ ನಟಿ. ಆಶ್ವಿನಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾದ ಮಯೂರಿ 2015ರ 'ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ' ಮುಖೇನ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿತೆರೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮೂಲತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರಾದ ಮಯೂರಿ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ, ನಟರಾಜ ಸರ್ವೀಸ್, ರುಸ್ತುಂ ಹಾಗೂ ಪೊಗರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ, ಮಗ ಎಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಿದ್ದ ಚೆಲುವೆಯೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಚಿನ್ನಾರಿಮುತ್ತ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ರಾಕ್ಷಸ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೆಬ್​ ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಕ್ಷಸ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

''ಪೊಗರು ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಾ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ನಂತರ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರೋ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ.

Actress Mayuri Kyatari
ಮಗನೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೇ ಈಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಕೇಳೋದೇ ಚೆಂದ. ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ'' ಅಂತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಟಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಡೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ?

''ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಅಂತಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಫ್ರೇಮ್​ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್​​ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು. ನನಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಗು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೇ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ'' ಎಂದರು.

Actress Mayuri Kyatari
ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ?

''ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಂದಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಅವನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ. ಏನಾಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Actress Mayuri Kyatari
ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?

''ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಮಯೂರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆಯೆಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನು?

Actress Mayuri Kyatari
ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ (Photo: Special Arrangement)

''ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಶ್ಮಿಕಾ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಿಲ್ಟ್​ ಫೀಲ್​​ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋ ಮಗುವಲ್ಲ'

ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ 'ರಾಕ್ಷಸ', ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಸರಣಿ. ಅವಿನಾಶ್,‌ ಮಾಳವಿಕಾ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ,‌ ಅಭಿಜಿತ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಒಂದು ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು 7 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Throwback: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಏಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ?; ತಂದೆ ಸಲೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್​ ಸೀರಿಸ್​​​ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.

TAGGED:

ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್
ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಡಿವೋರ್ಸ್
MAYURI KYATARI INTERVIEW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.