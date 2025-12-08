107 ದಿನ, 160 ಕಾಲ್ಶೀಟ್, 80 ಲೊಕೇಶನ್, 20 ಸೆಟ್, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಕೆಲಸ: 'ಮಾರ್ಕ್' ಮೆನು ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಮಾತು
107 ದಿನ ಕೆಲಸ, 160 ಕಾಲ್ಶೀಟ್, 80 ಲೊಕೇಶನ್, 18ರಿಂದ 20 ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 8, 2025 at 12:00 PM IST
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ 'ಮಾರ್ಕ್' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಸಣ್ಣ ಟೀಸರ್ ಹಾಗು ಹಾಡಿನಿಂದ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಟ ಸುದೀಪ್, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು.
'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುದೀಪ್, ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಂವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನವೇ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ತರಕಾರಿ, ಅಡುಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ?. ಜನ ಬರದೇ ಇರ್ತಾರಾ? ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವಾ? ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಐದು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ತಂಡದ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವೂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿತು. ಒಟ್ಟು 107 ದಿನ ಕೆಲಸ, 160 ಕಾಲ್ಶೀಟ್, 80 ಲೊಕೇಶನ್, 18ರಿಂದ 20 ಸೆಟ್, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3-4 ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ತಂಡ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರು. ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟರೆಂದು ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 'ಮಾರ್ಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎದುಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್. ಅಂಥವರು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕಥೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಮಾರ್ಕ್' ಆಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿಬಾಬು, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ ಮತ್ತು ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?: ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆ ವಿತರಣೆಗೂ ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟದ್ದಾರೆ. ಕೆಆರ್ಜೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಲುಗು ರಾಜಕಾರಣಿ 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ