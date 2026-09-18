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ರಿಷಿ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನಿಮಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮರಾಠಿ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ

ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಕಿಶೋರ್ ಭಾರ್ಗವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮರಾಠಿ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Marathi actor Upendra Limaye, Kannada actor Rishi
ಮರಾಠಿ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ, ಕನ್ನಡ ತಾರೆ ರಿಷಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 10:36 AM IST

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ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟ ರಿಷಿ. ಕಂಟೆಂಟ್​ ಅಥವಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುವ ಕಲಾವಿದ ಈಗಾಗಲೇ ಕವಲುದಾರಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಿಷಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು‌ ಸಾಲು‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವ ರಿಷಿ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ತಯಾರಿ ಈಗ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಕಿಶೋರ್ ಭಾರ್ಗವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ತಾರಾಗಣದ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮರಾಠಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಸದರಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Marathi actor Upendra Limaye
ಮರಾಠಿ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ (ETV Bharat)

ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್, ಪೆದ್ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ, ಖಳನಟನಾಗಿ ರಿಷಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಟೈಟಲ್​​ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನಾಮಕರಣವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಹೊಸತನದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ. ಹಂಗೇಸ್ ಸಾಯಿ ವಿಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಹಂಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸೋಮಶೇಖರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​ ಮತ್ತು ಸ್ಕಂದ ಕಶ್ಯಪ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿರಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಗಣದ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ, ರಿಷಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

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ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಮರಾಠಿ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ
ರಿಷಿ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ
ಕಿಶೋರ್ ಭಾರ್ಗವ್
UPENDRA LIMAYE KANNADA FILM

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