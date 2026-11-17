ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೇಬಿಡ್ತು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ': ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇನ್ನು ನೀವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಒಟಿಟಿ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 3:58 PM IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' 2026ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾವ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್? ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ! ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಗೀತ, ನಗು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ 53 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 2ನೇ ದಿನ 27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 3ನೇ ದಿನ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 4ನೇ ದಿನ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. 5ನೇ ದಿನ ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಬಹುಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಯಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಂಬಲವು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 53 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 139.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|139.32 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|135.67 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|116.18 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ
- ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 (2022): 1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (2025): 852.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕಾಂತಾರ (2022): 407.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (2018): 238 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ (2026): 139.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ (2025): 122.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- 777 ಚಾರ್ಲಿ (2022): 102.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ (2022): 100.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
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ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಎಂ, ಪ್ರಶಾಂತ ಡಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಎನ್ ಸೇರಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಾಗೂ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.
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