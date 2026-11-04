ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್ 2ರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು!
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಜೈಲರ್ 2 ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 134.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 11:18 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 2026ರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತನ್ನ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 134.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
40ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿತ್ತು.
ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಚಿತ್ರವಿದು: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 2ನೇ ದಿನ 27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 3ನೇ ದಿನ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 4ನೇ ದಿನ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 5ನೇ ದಿನ ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ 38ನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರ 39ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹುಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 134.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 131.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 112.07ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
6ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಇದು
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 6ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 4.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಸುಮಾರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೈಲರ್ 2ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ತನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 6ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ 3 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ನಂತರ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಾಲಿ' ಈಗ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
|6ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|ಕಾಂತಾರ
|2022
|29.21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.
|ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|2022
|6.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.
|ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ
|2026
|4.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಚಿತ್ರದ 5ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಗಳಿಕೆಯು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾನುವಾರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಾ 708 ರಿಂದ 795ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರೋದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಹಳೇ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 1.02 ಕೋಟಿ (ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಆಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆರು ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು, ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭದ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ, ಆರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75,720 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
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ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.