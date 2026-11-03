ಈಗ ಹೇಗಿದೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಕ್ರೇಜ್: 39 ದಿನಗಳಲ್ಲಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ತನ್ನ 39ನೇ ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಹು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 39 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 133.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 1:51 PM IST
''ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ, ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾತ್ರ. ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 133.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
39ನೇ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
39 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 133.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 130.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 111.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಾರ ಉಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವಿಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 40ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ
|ದಿನ
|ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|22.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|861
|ಶೇ.53.0
|23.
|4.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|908
|ಶೇ.67.0
|24.
|5.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.79.0
|25.
|3.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|925
|ಶೇ.57.0
|26.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.72.0
|27.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|946
|ಶೇ.77.0
|28.
|3.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|931
|ಶೇ.52.0
|29.
|2.46 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|766
|ಶೇ.43.0
|30.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|823
|ಶೇ.57.0
|31.
|4.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|851
|ಶೇ.69.0
|32.
|2.63 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|833
|ಶೇ.44.0
|33.
|1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|843
|ಶೇ.28.0
|34.
|1.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|839
|ಶೇ.23.0
|35.
|1.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|841
|ಶೇ.19.0
|36.
|1.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|708
|ಶೇ.20.0
|37.
|1.58 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.35 ಕೋಟಿ ರೂ.
|747
|ಶೇ.29.0
|38.
|2.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|795
|ಶೇ.40.0
|39.
|75 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|65 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|746
|ಶೇ.19.0
|ಒಟ್ಟು
|130.32 ಕೋಟಿ ರೂ.
|111.47 ಕೋಟಿ ರೂ.
|30,695
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ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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